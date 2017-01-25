Стало известно состояние пострадавших в ДТП на трассе Уральск-Самара
25 января 2017, 10:18
По дороге в реанимацию областной больницы умер мужчина 1975 года рождения.
При столкновении пассажирского автобуса и УАЗа умер один мужчина и пострадали 12 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, по дороге в реанимацию областной больницы умер мужчина 1975 года рождения.
- 41-летний мужчина получил в аварии травмы, несовместимые с жизнью. В областную больницу были госпитализированы две женщины и мужчина. 19-летняя девушка доставлена в хирургию областной больницы в состоянии комы с черепно-мозговой травмой, мужчина 1955 года рождения госпитализирован с закрытыми переломами ребер и 49-летняя женщину доставили с переломами позвонка и ребра, - пояснили в пресс-службе облздрава.
Еще восьмерых пострадавших направили на амбулаторное лечение.
Напомним, ДТП произошло 24 января на трассе Уральск-Самара в нескольких километрах от Уральска. На трассе столкнулись пассажирский автобус, следующий по маршруту Уральск-Акжайык-Енбек, и бортовой УАЗ. Они столкнулись лоб в лоб. От удара кузов УАЗа оторвало.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840901-75b7794c73ba0ff41f9872dfc63b69e2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...