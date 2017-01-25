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Стало известно состояние пострадавших в ДТП на трассе Уральск-Самара

25 января 2017, 10:18

По дороге в реанимацию областной больницы умер мужчина 1975 года рождения.


При столкновении пассажирского автобуса и УАЗа умер один мужчина и пострадали 12 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, по дороге в реанимацию областной больницы умер мужчина 1975 года рождения.

- 41-летний мужчина получил в аварии травмы, несовместимые с жизнью. В областную больницу были госпитализированы две женщины и мужчина. 19-летняя девушка доставлена в хирургию областной больницы в состоянии комы с черепно-мозговой травмой, мужчина 1955 года рождения госпитализирован с закрытыми переломами ребер и 49-летняя женщину доставили с переломами позвонка и ребра, - пояснили в пресс-службе облздрава.

Еще восьмерых пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Напомним, ДТП произошло 24 января на трассе Уральск-Самара в нескольких километрах от Уральска. На трассе столкнулись пассажирский автобус, следующий по маршруту Уральск-Акжайык-Енбек, и бортовой УАЗ. Они столкнулись лоб в лоб. От удара кузов УАЗа оторвало.


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