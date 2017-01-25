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По амнистии в РК на свободу уже вышли 25 человек

25 января 2017, 10:22

На 24 января 2017 года в суды направлены более восьми тысяч материалов на рассмотрение.


В рамках реализации Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» из закрытых учреждений республики на сегодня освободились 25 человек, еще 14 лиц отбывают срок наказания, не связанный с лишением свободы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

«С момента подписания закона об амнистии, который инициировал Глава государства в преддверии юбилея независимости, в учреждениях УИС и службах пробации началась большая кропотливая работа по направлению материалов в суд. На 24 января т.г. в суды направлены более восьми тысяч материалов на рассмотрение. В том числе около двух тысяч материалов, поступивших в суд из учреждений УИС, которые коснутся освобождения из мест заключения, сокращения сроков наказания на 1/2, 1/4 и 1/5, а также замены лишения свободы на ограничение свободы либо штрафа. Оставшиеся свыше шести тысяч материалов, поступившие в суд по линии пробации, коснутся освобождения от дальнейшего отбывания наказания без изоляции от общества, а также сокращения неотбытой части срока наказания», - подчеркивается в сообщении.

Целенаправленная работа по реализации Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» продолжается, акцентировали в Комитете УИС.

Автор: Галымжан Хасенов
Фото с сайта v2017god.ru

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