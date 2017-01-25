В Казахстане более 500 детей были заражены ВИЧ-инфекцией

Всего в Казахстане с 1987 года зарегистрировано 29573 случая ВИЧ-инфекции, в том числе в 508 случаях носителями вируса были дети, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Республиканский СПИД центр.





В основном заражение детей происходит от ВИЧ-инфицированных матерей, при несоблюдении рекомендаций по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку. Своевременная постановка на учет в женских консультациях и прохождение обследования на ВИЧ, получение антиретровирусной профилактики ВИЧ-инфицированной беременной в родах и отказ от грудного вскармливания в дальнейшем может уберечь ребенка от заражения.





Около 2000 инфицированных из общего числа были иностранцы, в 27126 случаях казахстанцы, из которых 1863 человека умерли от СПИДа.





По распространённости наибольший показатель составляет среди жителей Алматы (4931), Карагандинской области (4704) и Восточно-казахстанского региона (3165).





Среди граждан РК мужчины составляют-64,8%, женщины-35,2%. Казахстан, как и большинство других стран во всём мире не имеет нормативных правовых актов ограничивающих въезд, пребывание и проживание людей, живущих с ВИЧ.

Иностранные граждане с ВИЧ-инфекцией выявляются ежегодно, на их долю в общем числе выявленных случаев приходится в среднем-5%.





Основными факторами передачи ВИЧ-инфекции являются беспорядочные половые связи (62,4%) и употребление инъекционных наркотиков(29,7%,). К уязвимым группам населения относятся наркоманы, проститутки (РКС) и гомосексуалисты.





В 2016 году для проведения антиретровирусной терапии в Казахстане были закуплены препараты на сумму 4,3 млрд. В среднем лечение одного ВИЧ инфицированного обходится государству в 400 тыс. тенге в год.





В сравнении распространенности вируса среди стран СНГ первую строчку занимает соседствующая с нами Российская Федерация. В настоящее время количество ВИЧ-инфицированных россиян достигло 1 миллиона человек. (Украина-296тыс., Узбекистан-32 тыс., Беларусь-22 тыс., Кыргызстан-19 тыс., Таджикистан-8 тыс., Азербайджане-5 тыс.)



