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Индия измерит Эверест после землетрясения в Непале

25 января 2017, 10:24

Согласно предыдущему замеру, высота Эвереста составляет 8 848 метров.


Правительство Индии хочет произвести замеры высоты Эвереста (Джомолунгма) в связи с тем, что, по данным ученых, гора могла стать ниже в результате землетрясения в Непале в 2015 году, передает Русская служба ВВС.

В апреле 2015 года в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибли более восьми тысяч человек.

Ранее ученые сообщили, что, согласно данным, полученным во время спутниковой съемки, высота Эвереста в результате землетрясения 2015 года уменьшилась на несколько сантиметров. Согласно предыдущим замерам, проводившимся в 1955 году, высота Эвереста составляет 8 848 метров.

Глава правительственной комиссии Сварна Субба Рао сообщил, что экспедиция на самую высокую в мире гору будет отправлена через два месяца. Сами замеры высоты займут, как предполагается, около месяца, еще две недели уйдут на расчеты.

Фото: everestian.com


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