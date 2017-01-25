Индия измерит Эверест после землетрясения в Непале

Правительство Индии хочет произвести замеры высоты Эвереста (Джомолунгма) в связи с тем, что, по данным ученых, гора могла стать ниже в результате землетрясения в Непале в 2015 году , передает , передает Русская служба ВВС





В апреле 2015 года в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибли более восьми тысяч человек.





Ранее ученые сообщили, что, согласно данным, полученным во время спутниковой съемки, высота Эвереста в результате землетрясения 2015 года уменьшилась на несколько сантиметров. Согласно предыдущим замерам, проводившимся в 1955 году, высота Эвереста составляет 8 848 метров.





Глава правительственной комиссии Сварна Субба Рао сообщил, что экспедиция на самую высокую в мире гору будет отправлена через два месяца. Сами замеры высоты займут, как предполагается, около месяца, еще две недели уйдут на расчеты.





Фото: everestian.com



