Меры по улучшению деятельности судебной системы

Сухие цифры статистических отчетов показывают значительный рост количества обращений в граждан в суды республики. Это говорит о том, что граждане стали чаще обращаться в суд за защитой своих прав и доверять суду. Суды, как одна из ветвей власти, не остаются в стороне от тех процессов, которые происходят в нашем обществе. Реформы проводятся, кардинальные. В этом направлении проводится огромная и целенаправленная работы Президентом нашей страны и Председателем Верховного Суда Республики Казахстан Кайратом Мами.

Между тем, хотелось бы остановиться на некоторых аспектах, которые могли бы улучшить деятельность судов. С учетом современных условий суды должны быть более открытыми для населения, вопросы прозрачности и постоянная работа над повышением доверия граждан остаются еще актуальными. В этой связи должна быть усилена работа со СМИ, должны иметь место специальные программы про ветеранов судебной системы, каждодневной работе судей. Имиджевые программы про деятельность судов с целью воспитания и положительного влияния должны показывать ежедневные будни судов. Работа над повышением доверия - нелегкая задача и дальнейшее совершенствование законодательной основы, при одновременной стабильности законов позволит совершенствовать деятельность судебной системы. Хорошим примером будет проведение рабочих встреч и семинаров с депутатами. С районного суда начинается все и первый вопрос - кадровый. Данному вопросу уделяется достаточное внимание, между тем, остается еще нерешенным вопрос внедрение помощников судьи. В реальной жизни мы видим огромный поток обращений граждан и загруженный состав суда. В США, например, судья имеет несколько помощников, а при нынешнем положении дел этот вопрос встает остро. Дальнейшая специализация судов, изучение оптимальной нагрузки на судей районных судов должны быть тщательно изучены. К примеру, только за последние два года в столицу республики из других регионов прибыло более 70 тыс. человек. Районные должны использовать весь имеющийся потенциал для того, чтобы судебное разбирательство было справедливым. Судебные акты должны быть понятны не только юристам, но и самым широким слоям населения. В погоне за быстрым и моментальным разрешением дел не должен страдать имидж судебной системы.

В этой связи, вопросы медиации должны стать более доступными гражданам. Кроме того, судьи должны постоянно работать над повышением своего профессионального уровня, принимать участие в стажировках, семинарах, проходить обучение.

Хочется отметить, что эффективное качественное отправление правосудия не должно быть связано со статистическими показателями, поскольку погоня за хорошими показателями становится критерием работы судов, судьи.

Проведение рабочих семинаров и обсуждение судебной практики, изучение причин отмен и изменений судебных актов должны проводится постоянно.

Направление судьи на Президиум должно быть крайней мерой. Не соблюдение норм судейской этики не должны приводить к печальным последствиям.

Хочется отметить, что в деятельности судов нет проблем системного характера, однако имеются факторы, препятствующие их работе. Об этом, в частности, свидетельствует рост количества обращений граждан в государственные органы, в том числе в Администрацию Президента с жалобами по вопросам, связанным с деятельностью судов. Эти вопросы должны также тщательно изучаться.

В результате системного анализа работы районного суда можно сделать ряд предложений: введение дальнейшей постепенной специализации судов; районным судам следует проводить системную работу по взаимодействию со СМИ в целях повышения доверия к судебной системе, проводить мониторинг; постоянно повышать профессиональное образование судей; усилить кадровый потенциал судов, принимать меры по привлечению в суды наиболее квалифицированных юристов, изучить оптимальную нагрузку на судей районных судов, привлекать и законодательно рассмотреть необходимость в помощниках судей;

отойти от показателей в работе; рассмотреть вопрос о медицинском и санаторно-курортном лечении судей и работников судебной системы.

улучшить материально-техническое оснащение судов; рассмотреть вопрос о повышении заработной платы судьям районных судов и работникам судебной системы.

Все вышеуказанные меры должны способствовать улучшению деятельности районных судов.

Бакирова Жанна Кенесовна,

судья Алматинского районного суда г.Астаны