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Инвалид погиб в подземном переходе в Шымкенте

25 января 2017, 10:28

Брат с сестрой вместе с отцом инвалидом-колясочником спускались в подземный переход, в какой-то момент женщина не удержала коляску и ее отец покатился по лестнице.


Несчастный случай произошел на улице Рашидова. Ближе к вечеру брат с сестрой вместе с отцом инвалидом-колясочником спускались в подземный переход, в какой-то момент женщина не удержала коляску и ее отец покатился по лестнице, сообщает Tvk-uko.kz.

Мужчина не вынес полученных травм и скончался на месте.

На место происшествия вызвали медиков и сотрудников полиции, однако работникам скорой помощи не осталось ничего кроме как констатировать смерть инвалида.

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