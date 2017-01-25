Инвалид погиб в подземном переходе в Шымкенте
25 января 2017, 10:28
Брат с сестрой вместе с отцом инвалидом-колясочником спускались в подземный переход, в какой-то момент женщина не удержала коляску и ее отец покатился по лестнице.
Несчастный случай произошел на улице Рашидова. Ближе к вечеру брат с сестрой вместе с отцом инвалидом-колясочником спускались в подземный переход, в какой-то момент женщина не удержала коляску и ее отец покатился по лестнице, сообщает Tvk-uko.kz.
Мужчина не вынес полученных травм и скончался на месте.
На место происшествия вызвали медиков и сотрудников полиции, однако работникам скорой помощи не осталось ничего кроме как констатировать смерть инвалида.
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