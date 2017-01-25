Инвалид погиб в подземном переходе в Шымкенте

Брат с сестрой вместе с отцом инвалидом-колясочником спускались в подземный переход, в какой-то момент женщина не удержала коляску и ее отец покатился по лестнице.





Мужчина не вынес полученных травм и скончался на месте.





На место происшествия вызвали медиков и сотрудников полиции, однако работникам скорой помощи не осталось ничего кроме как констатировать смерть инвалида.