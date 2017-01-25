 
Снег
-8°

Астана

Снег

Вероятность осадков: 98%

Влажность: 84%

Давление: 734 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 16.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

328.00

25 января 

Курс НБРК

328.49

-

АЛМАТЫ

Покупка

327.50

Продажа

328.00

АСТАНА

Покупка

327.00

Продажа

327.60

Подробнее
353.50

25 января 

Курс НБРК

352.77

-

АЛМАТЫ

Покупка

352.00

Продажа

353.50

АСТАНА

Покупка

351.50

Продажа

353.00

Подробнее
Новости за сегодня

По амнистии в РК на свободу уже вышли 25 человек

 

В рамках реализации Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» из закрытых учреждений республики на сегодня освободились 25 человек, еще 14 лиц отбывают срок наказания, не связанный с лишением свободы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

«С момента подписания закона об амнистии, который инициировал Глава государства в преддверии юбилея независимости, в учреждениях УИС и службах пробации началась большая кропотливая работа по направлению материалов в суд. На 24 января т.г. в суды направлены более восьми тысяч материалов на рассмотрение. В том числе около двух тысяч материалов, поступивших в суд из учреждений УИС, которые коснутся освобождения из мест заключения, сокращения сроков наказания на 1/2, 1/4 и 1/5, а также замены лишения свободы на ограничение свободы либо штрафа. Оставшиеся свыше шести тысяч материалов, поступившие в суд по линии пробации, коснутся освобождения от дальнейшего отбывания наказания без изоляции от общества, а также сокращения неотбытой части срока наказания», - подчеркивается в сообщении.

Целенаправленная работа по реализации Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» продолжается, акцентировали в Комитете УИС.

 

Автор: Галымжан Хасенов

 

25 января 2017, 10:34
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код