В Кокшетау при пожаре в частном доме погибли три человека
25 января 2017, 10:38
Причины пожара пока неизвестны.
В Кокшетау на месте пожара в частном жилом доме обнаружены три тела, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
Инцидент произошел во вторник, 24 января. Пожарные расчеты прибыли немедленно после поступления сигнала о ЧП. При тушении возгорания площадью 44 квадратных метра обнаружены тела трех человек, причины пожара пока неизвестны. Тела людей направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Сергей Ким
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