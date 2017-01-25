В Кокшетау при пожаре в частном доме погибли три человека

В Кокшетау на месте пожара в частном жилом доме обнаружены три тела, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.





Инцидент произошел во вторник, 24 января. Пожарные расчеты прибыли немедленно после поступления сигнала о ЧП. При тушении возгорания площадью 44 квадратных метра обнаружены тела трех человек, причины пожара пока неизвестны. Тела людей направлены на судебно-медицинскую экспертизу.



