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Новости за сегодня

Россия предлагает Казахстану модернизацию ракетного комплекса на Байконуре

 

Повысить конкурентоспособность космодрома «Байконур» на международном космическом рынке в рамках совместного проекта. С таким предложением Россия обратилась к Казахстану, сообщает корреспондент BNews.kz.

На базе ракеты-носителя «Сункар» российская сторона предлагает реализовать коммерческий проект «Протон-light». Его суть заключается в модернизации до среднего класса и совместной эксплуатации ракетного комплекса «Протон». Отмечается, что все работы по модернизации ракеты-носителя будут проводиться за счет средств Российской Федерации.

«Проведение работ по модернизации ракеты-носителя и его наземного комплекса на космодроме «Байконур» будут осуществляться за счет средств российской стороны - центра Хруничева. Но для реализации этого проекта необходимо положительное решение казахстанской стороны по вопросу открытия и предоставления новых трасс полетов и районов падения на территории Казахстана», - рассказал руководитель управления по обеспечению деятельности специального представителя Президента РК на комплексе Байконур Бакытбек Бекпанов.

В рамках проекта центр Хруничева предлагает передать СП «Байтерек» (образовано Межправсоглашением правительств Казахстана и России - прим.ред.) стартовый комплекс модернизированного КРК «Протон - М». Кроме того, планируется передать в уставный капитал СП «Байтерек» часть акций международной компании International Launch Servises Inc, которая обладает исключительным правом на маркетинг всех коммерческих пусков РН «Протон».

«В настоящее время в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке происходит резкое уменьшение коммерческих заказов на пуски РН «Протон-М» тяжелого класса, - пояснил Бекпанов. - На 2017 год ГКНПЦ им. Хруничева заключено всего три контракта на коммерческие пуски этой ракеты. А для безубыточности эксплуатации КРК «Протон» необходимо не менее пяти пусков в год. Модернизация КРК «Протон-М» позволила бы повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке за счет снижения расходов на создание ракеты и пусковые услуги. Пуски ракет по данному проекту могут быть начаты уже с 2018 года при согласии казахстанской стороны».

Проект «Протон-light»  - коммерческий проект, который ориентирован на тот сегмент международного рынка коммерческих пусков, который остался занятым после ввода в эксплуатацию КРК «Falkon-9» частной компанией «SpaceX» Илона Маска в США.

Сейчас предложения россиян проходят экспертизу в научно-техническом совете Роскосмоса и будут представлены в Казкосмос.

 

25 января 2017, 10:38
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

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