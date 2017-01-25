За "вождение стоя" осудили высокого англичанина
25 января 2017, 10:46
Рост Адама Эллиотта - 2 метра, и когда он находится за рулем Ford Ka, кажется, что он привстал с водительского кресла.
26-летний Адам Эллиотт из Ньюкасла признан виновным в опасном вождении кабриолета, хотя он пытался убедить суд, что он вел машину сидя, а не стоя. Ложное впечатление якобы создалось из-за его высокого роста - 2 метра, передает Русская служба ВВС.
Инцидент, когда Эллиотт был уличен в нарушении дорожных правил, произошел в городе Гейтсхед в январе прошлого года. По словам Эллиотта, по профессии автодилера, тогда он вез автомобиль заказчику. Эллиотт предварительно уже лишен водительских прав сроком на один год. Окончательный приговор, как ожидается, будет вынесен в феврале.
Судья Роберт Адамс убежден, что молодой человек решил "повыделываться" перед другими водителями и именно поэтому привстал во время езды на автомобиле. "И это было довольно опасно", - добавил судья.
Первоначально Эллиотт признал свою вину. Однако после слушаний во вторник он заявил, что настаивает на своей невиновности. По его словам, все дело в его росте - когда он находится за рулем, кажется, что он ведет машину стоя. По словам Эллиотта, изначально он признал вину из-за того, что ему "посоветовали" так сделать.
Фото: Adam elliott /pa
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