Сына Виталия Кличко укусил аллигатор
25 января 2017, 10:49
Егор-Даниэль работает волонтером по программе благотворительного Фонда Кличко в Национальном парке Эверглейдс в США.
Сын бывшего чемпиона мира по версиям WBC и WBO, а ныне мэра Киева Виталия Кличко Егор-Даниэль подвергся нападению аллигатора. Об этом 16-летний школьник сообщил на своей страничке в Facebook.
Как сообщают СМИ Егор-Даниэль работает волонтером по программе благотворительного Фонда Кличко в Национальном парке Эверглейдс в США.
В этом заповеднике неподалеку от Майами парень ухаживает за аллигаторами.
«Правило номер один для тех, кто присматривает за аллигаторами: если он хочет есть - покормите его. У меня даже есть швы с голубыми нитками», - написал Егор-Даниэль под фото с пораненной рукой.
В комментариях подросток заверил, что с ним все хорошо, просто рептилия была голодной и прихватила его за пальцы.
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