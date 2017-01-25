Сына Виталия Кличко укусил аллигатор

Егор-Даниэль работает волонтером по программе благотворительного Фонда Кличко в Национальном парке Эверглейдс в США.

Сын бывшего чемпиона мира по версиям WBC и WBO, а ныне мэра Киева Виталия Кличко Егор-Даниэль подвергся нападению аллигатора. Об этом 16-летний школьник сообщил на своей страничке в Facebook.





Как сообщают СМИ Егор-Даниэль работает волонтером по программе благотворительного Фонда Кличко в Национальном парке Эверглейдс в США.





В этом заповеднике неподалеку от Майами парень ухаживает за аллигаторами.





«Правило номер один для тех, кто присматривает за аллигаторами: если он хочет есть - покормите его. У меня даже есть швы с голубыми нитками», - написал Егор-Даниэль под фото с пораненной рукой.









В комментариях подросток заверил, что с ним все хорошо, просто рептилия была голодной и прихватила его за пальцы.



