Как оградить детей-подростков от суицидальных игр в Сети

1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать - проследите, спит ли он в ранние утренние часы.





2. Рисует китов, бабочек, единорогов.





3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, "Тихийдом", "Рина ", "Няпока", "Море китов", "50 дней до моего..." хэштеги : домкитов, млечныйпуть, 150звёзд, ff33, d28, хочувигру.





4. Закрыл ВКонтакте доступ к подробной информации, в переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в игре". И совсем уж страшно, если на стене появляются цифры, начиная от 50 и меньше.





5. Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.





Еще из тревожных признаков: у подростка кардинально меняются привычки и поведение. Это, как ни странно, вопросы питания – когда дети с обычно хорошим аппетитом становятся привередливы в еде, а те, кто всегда отличался неважным аппетитом, вдруг начинают есть.

Резкое падение успеваемости говорит об утрате интереса, возможно, не только к самому процессу получения знаний, но и к жизни вообще. Еще один тревожный симптом – безразличие к внешнему виду.





Подозрительные Хештеги:

#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть



