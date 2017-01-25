Как оградить детей-подростков от суицидальных игр в Сети
25 января 2017, 10:51
На что следует обратить внимание родителям.
В Интернете появилась информация о новом "тренде" среди российской молодежи. Как пишут комментаторы, дети "покупают" свою смерть. Приобретая приложение, за ними закрепляется человек, следящим за выполнением заданий, последним этапом игры - является суицид.
О казахстанских жертвах суицидальных игр данных, к счастью, пока нет. Однако есть информация, что дети вступают в разные группы, пропагандирующие добровольный уход из жизни в «Вконтакте». Накануне в Жамбыльской области прокуратурой были закрыты несколько групп и приостановлена работа нескольких страниц в соцсетях. Также с помощью суда было остановлено на территории РК распространение более 40 каналов видеохостинга «YouTube» в которых пропагандируются наркотические средства, в т.ч. наглядно показываются пути использования наркотических средств, как применять и употреблять марихуану, гашиш, коноплю и т.д.
Мы решили предупредить родителей и нашли в Сети советы, как оградить детей - подростков от суицидальных игр и на что стоит обратить внимание:
1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать - проследите, спит ли он в ранние утренние часы.
2. Рисует китов, бабочек, единорогов.
3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, "Тихийдом", "Рина ", "Няпока", "Море китов", "50 дней до моего..." хэштеги : домкитов, млечныйпуть, 150звёзд, ff33, d28, хочувигру.
4. Закрыл ВКонтакте доступ к подробной информации, в переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в игре". И совсем уж страшно, если на стене появляются цифры, начиная от 50 и меньше.
5. Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.
Еще из тревожных признаков: у подростка кардинально меняются привычки и поведение. Это, как ни странно, вопросы питания – когда дети с обычно хорошим аппетитом становятся привередливы в еде, а те, кто всегда отличался неважным аппетитом, вдруг начинают есть.
Резкое падение успеваемости говорит об утрате интереса, возможно, не только к самому процессу получения знаний, но и к жизни вообще. Еще один тревожный симптом – безразличие к внешнему виду.
Подозрительные Хештеги:
#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть
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