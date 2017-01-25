Iphone 8 будет узнавать хозяина в лицо
25 января 2017, 11:11
Сканер отпечатка пальца теперь будет заменен еще более совершенной технологией.
Корпорация Apple разрабатывает новую систему биометрической идентификации пользователей - оптический сенсор для распознавания через OLED-дисплей, пишет Мир24.
Напомним, что ранее компания - поставщик Apple заявила, что смартфоны поколения 8 Plus будут оснащены гибким экраном. Сгибающиеся дисплеи обещают произвести революцию в области производства смартфонов, которую в 2013 уже реализовала корпорация, представив телефон с технологией Touch ID для распознавания пользователей по отпечатку пальцев.
О новом смартфоне известно то, что его релиз состоится осенью 2017 года. Компания также откажется от алюминиевого корпуса, который использует с 2012 года в пользу стекла, который использовала на моделях iPhone 4S.
Как пишет AppleInsider, привычный Touch ID, который появился на всей смартфонах компании, начиная с поколения Iphone 5S, сменит оптический сенсор. По словам аналитика Мин-Чи Ко, именно подобная технология позволит считывать биометрические данные с любого «носителя»: фотографии лица, самого лица человека, его пальцев. Кроме того, более гибкие OLED-экраны гораздо тоньше их нынешних аналогов TFT-LCD, что позволит конструировать более точные сканеры с двухуровневой защитой распознавания.
Фото: mir24.tv
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