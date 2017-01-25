Iphone 8 будет узнавать хозяина в лицо

Напомним, что ранее компания - поставщик Apple заявила, что смартфоны поколения 8 Plus будут оснащены гибким экраном. Сгибающиеся дисплеи обещают произвести революцию в области производства смартфонов, которую в 2013 уже реализовала корпорация, представив телефон с технологией Touch ID для распознавания пользователей по отпечатку пальцев.



