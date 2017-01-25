Курс доллара на бирже опустился до 327 тенге
25 января 2017, 11:18
Объем торгов по доллару составил 34 млн 800 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 25 января 2017 года составил 327,76 тенге. По сравнению с утренней сессией 24 января (328,47/$1) нацвалюта укрепилась еще на 0,71 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 327,25 тенге за доллар США, максимальный - 329 тенге. Объем торгов по доллару составил 34 млн 800 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 84.
По данным Национального банка РК, официальный курс доллара на 25 января составляет 328,49 тенге.
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