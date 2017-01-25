Эстафету Огня зимней Универсиады 2017 открыл Президент РК

На церемонии зажжения Огня президент пожелал спортсменам удачи и ярких побед на предстоящих состязаниях.

В столице Казахстана Астане зажжен первый огонь 28 Всемирной зимней Универсиады 2017. Эстафета стартовала с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает передает Zakon.kz.





В своем выступлении глава государства отметил, что предстоящая Универсиада является крупнейшим спортивным событием за всю историю Независимости, способствующим укреплению единства народа страны.

"Все что мы сделали - мы сделали для молодёжи. Социальная инфраструктура, спортивные объекты Универсиады - все это нам будет служить ещё долгие годы",- подчеркнул Президент Казахстана.

Н.Назарбаев выразил уверенность в том, что казахстанцы окажут поддержку национальной сборной страны и Универсиада-2017 станет поистине всенародным праздником. В завершение глава государства пожелал спортсменам удачи и ярких побед на предстоящих состязаниях.



Отметим, что эстафета в столице разбита на два этапа. В течение 3,5 часов факелоносцы пробегут по центральным улицам города. Затем в течение пяти дней в каждом областном центре республики будет проведено собственное зарождение Огня.





Первый этап стартовал от «Назарбаев Университет» до монумента «Байтерек».





Второй - пройдет от монумента «Байтерек» и финиширует у городского акимата на правом берегу.





Общая протяженность Эстафеты составит 12 километров. Всего огонь будут нести 60 человек, среди которых известные спортсмены и общественные деятели Астаны.





Одним из почетных факелоносцев стал Данияр Елеусинов, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по бок су, чемпион мира 2013 года, чемпион Азиатских игр 2014 года, серебряный призер чемпионата мира 2015 года, Олимпийский чемпион 31-ых летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Василий Левит , мастер спорта РК по боксу, чемпион Азии 2009 года, чемпион мира среди клубов в составе «Астана Арланс» 2015 года, серебряный призер 31-ых летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро также понесет Огонь эстафеты по улицам столицы.





Еще одним заслуженным факелоносцем стал Алибек Наурызбайұлы , мастер спорта по гиревому спорту, серебряный призер этапа Кубка мира 2014 г., бронзовый призер чемпионата Мира 2013 г., чемпион Европы среди юношей 2012 г., пятикратный чемпион РК 2010-2014 г.г., серебряный призер чемпионат мира в 2015 г. Молдир Мекенбаева, чемпионка мира по джиу-джитсу в Абу-Даби 2016г, чемпион международного турнира «Arlan Grip Selection», чемпион РК по бразильскому джиу-джитсу, также примет участие в эстафете.

Спортсменка очень активно занимается несколькими видами спорта, является чемпионом РК по не-ваза (раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю), чемпион города Астаны по не-ваза, чемпион и призер различных соревнований по грэпплингу.



Помимо спортсменов, Огонь 28 зимней Универсиады понесут и общественные деятели, активные отличники учебы и известная казахстанская шахматистка Динара Садуакасова, чемпионка мира до 18 лет , чемпионка Центральной и Средней Азии среди женщин, вице – чемпионка Мира до 12 лет и 15 лет. Многократная и абсолютная Чемпионка РК.

Факелоносец, который будет представлять столицу в Алматы и повезет Огонь на открытие Универсиады будет Мадияр Ибраимбеков, казахстанский хоккеист, защитник астанинского «Барыса», выступающего в КХЛ, чемпион чемпионата мира 2015 года, призер чемпионатов 2012-2014 гг.

В целом Огонь Универсиады в Казахстане преодолеет маршрут длиной более 22 500 км, из них 200 км будет пройдено факелоносцами. Организаторы разделили проект на 16 самостоятельных частей и дали возможность каждой области адаптировать ее под себя. Таким образом, Эстафета Огня расширит географию Универсиады с одного города до масштабов всей страны.





Фото с сайта 24.kz

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