Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 327,76 (-0,73), EURKZT_TOD = 352,25, CNYKZT_TOD = 48,0356 (-0,2382)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 327,76 тенге за доллар (-0,73 тенге), объем торгов - 34 800 тыс. USD (-51 950 тыс. USD). По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 352,25 тенге за евро, объем торгов - 100 тыс. евро. По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 48,0356 тенге за юань (-0,2382 тенге), объем торгов - 900 тыс. юаней (+100 тыс. юаней). Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.