Число жертв, погребенных в отеле под лавиной в Италии, возросло до 18

В Италии до 18 человек увеличилось число погибших под лавиной, которая накрыла отель в регионе Абруццо 18 января. Ночью под завалами спасатели нашли ещё одно тело, пишет пишет Вести.ру





Напомним, восемнадцатого января снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо. Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.





На данный момент официально пропавшими без вести числятся 11 человек. Их всё ещё надеются найти живыми, хотя операция длится уже шесть дней.



