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Число жертв, погребенных в отеле под лавиной в Италии, возросло до 18

25 января 2017, 11:38

На данный момент официально пропавшими без вести числятся 11 человек.


В Италии до 18 человек увеличилось число погибших под лавиной, которая накрыла отель в регионе Абруццо 18 января. Ночью под завалами спасатели нашли ещё одно тело, пишет Вести.ру.

Напомним, восемнадцатого января снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо. Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.

На данный момент официально пропавшими без вести числятся 11 человек. Их всё ещё надеются найти живыми, хотя операция длится уже шесть дней.

Фото: vesti.ru

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