Назначен новый заместитель акима Караганды

Асылбек Серикович родился в селе Дальнем Осакаровского района Карагандинской области 9 мая 1970 года. После службы в армии работал бригадиром в хозяйстве «Жансары» в родном селе. Руководил крестьянским хозяйством «Молда» и был директором КГП «Тазалық» в поселке Молодежный.





В 2008 году окончил обучение в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова, в 2011 году окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, а в 2016 году получил диплом Казахского аграрного университета им. С. Сейфуллина. Менеджер, специалист по государственному и местному управлению.





С 2009 года на государственной службе – до ноября 2011 года был акимом поселка Молодежный Осакаровского района, работал руководителем аппарата акима этого района. До настоящего назначения был заместителем акима Осакаровского района Карагандинской области.