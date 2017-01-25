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Назначен новый заместитель акима Караганды

25 января 2017, 11:50

Им стал Асылбек Молдабаев.


Новое кадровое назначение в акимате города. Пост заместителя акима Караганды занял Асылбек Молдабаев. Он будет отвечать за вопросы землепользования, строительства и архитектуры, сообщает ekaraganda.kz.

Асылбек Серикович родился в селе Дальнем Осакаровского района Карагандинской области 9 мая 1970 года. После службы в армии работал бригадиром в хозяйстве «Жансары» в родном селе. Руководил крестьянским хозяйством «Молда» и был директором КГП «Тазалық» в поселке Молодежный.

В 2008 году окончил обучение в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова, в 2011 году окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, а в 2016 году получил диплом Казахского аграрного университета им. С. Сейфуллина. Менеджер, специалист по государственному и местному управлению.

С 2009 года на государственной службе – до ноября 2011 года был акимом поселка Молодежный Осакаровского района, работал руководителем аппарата акима этого района. До настоящего назначения был заместителем акима Осакаровского района Карагандинской области.

Фото: ekaraganda.kz

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