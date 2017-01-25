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В городе Байконыр с инвалидов взымали необоснованные налоги

25 января 2017, 11:54

За период с 2015 и 2016 годы от 383 инвалидов необоснованно принято налогов на общую сумму в размере 1 825 114 тенге.


По сообщению пресс-секретаря прокуратуры Кызылординской области Сейил Ботакоз, - прокуроры вернули инвалидам свыше миллиона тенге необоснованно взимавшихся налоговиками, сообщает Zakon.kz.

На поднадзорной территории города Байконыр проживают 1173 инвалидов, из них 552 - инвалиды І и ІІ-группы (45%), 250 – дети инвалиды (22%).

Как известно, государство оказывает различную поддержку и гарантирует социальное обеспечение лицам с ограниченными возможностями, в том числе льготы по налоговым обязательствам.

Однако, проведенный прокуратурой города Байконыр анализ по соблюдению их конституционных прав показал, что налоговыми и другими уполномоченными государственными органами допускается уплата инвалидами транспортного, земельного, имущественного налогов, а также государственных пошлин при регистрации актов гражданского состояния.

Подобные существенные недостатки упущены в нарушение ст.365, 373, 403, 543, 546 Налогового кодекса, прямо освобождающие инвалидов от соответствующих налоговых обязательств.

Очевидно, что такие государственные преференции нацелены для создания им благоприятных условий жизнедеятельности.

За период с 2015 и 2016 годы от 383 инвалидов необоснованно принято налогов на общую сумму в размере 1 825 114 тенге. Работа в данном направлении продолжается и находится под особым контролем прокуратуры города.

Фото с сайта frenchparis.ru

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