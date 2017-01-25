Учителя опасаются, что новые правила ЕНТ лишат казахстанские вузы абитуриентов
25 января 2017, 11:58
Выпускники на ЕНТ могут не успеть решить задания по пяти предметам за три с половиной часа.
Учителя Павлодарской области шокированы тем, что выпускники на ЕНТ отныне должны будут успеть решить задания по пяти предметам за три с половиной часа, сообщает pavlodarnews.kz.
Свое мнение педагоги высказали на разъяснительной встрече с представителями управления и отдела образования в актовом зале областного многопрофильного лицея-интерната.
По новым правилам теперь всем выпускникам школ без исключения предстоит сдавать экзамены по четырем обязательным и одному предмету по выбору: это письменное эссе по родному языку и литературе, письменные задания по алгебре, устный экзамен по истории Казахстана, казахский/русский язык в зависимости от языка обучения и тестирование по профильному предмету. Затем те, кто собирается поступать в вузы пройдут ЕНТ по новому формату. По словам заместителя руководителя национального центра тестирования МОН РК Каната Пралиева, тесты будут включать 120 заданий по пяти предметам. Из них три обязательных и два профильных по выбору. Выпускников ожидают 20 заданий по математической грамотности, 20 по грамотности чтения и 20 по истории Казахстана, а также по 30 заданий по профильным предметам.
Все выпускные экзамены пройдут на базе школ. Оценивать задания будет экзаменационная комиссия, сформированная самой школой.
- Для заданий с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных присуждается один балл, в остальных случаях 0 баллов, - говорит К. Пралиев. - Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из нескольких предложенных за все правильные ответы начисляются два балла, за одну допущенную ошибку один балл, за допущенные две и более ноль баллов. Такой подход дает возможность проверить, насколько хорошо абитуриенты знают конкретную тему, а также препятствует "заучиванию" и угадыванию. Всего будет 120 заданий. Максимальное количество баллов за 120 вопросов - 140, проходной балл - 50. Время тестирования - 3 часа 30 минут.
По словам преподавателя Инновационного Евразийского университета Ермека Абдильмажинова, данного времени для тестирования явно недостаточно.
- Трех с половиной часов для решения пяти предметов очень мало, - говорит Е. Абдильмажинов, - потому что на два предмета дети тратят два часа. Это просто нереально. Проводился ли эксперимент? Успевали ли 17-18 - летние подростки решить все задания за столь короткое время?
По словам руководителя отдела мониторинга областного управления образования Розы Балтабековой, вопросы по новому формату ЕНТ со стороны родителей и учителей только нарастают.
- До сегодняшнего дня не известны темы эссе и не понятно, по каким критериям будут оценивать, - говорит Р. Балтабекова. А ведь осталось всего три месяца. Я не удивлюсь, если большинство наших выпускников поедут поступать в ближнее и дальнее зарубежье.
Добавим, 11 классы в Казахстане в этом году заканчивают 130 293 человек. Ожидается участие в тестировании 151 206, в том числе 91 206 (70%) выпускников школ и 60 000 выпускников колледжей.
Фото: Total.kz
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