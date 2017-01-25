Учителя опасаются, что новые правила ЕНТ лишат казахстанские вузы абитуриентов

Свое мнение педагоги высказали на разъяснительной встрече с представителями управления и отдела образования в актовом зале областного многопрофильного лицея-интерната.

По новым правилам теперь всем выпускникам школ без исключения предстоит сдавать экзамены по четырем обязательным и одному предмету по выбору: это письменное эссе по родному языку и литературе, письменные задания по алгебре, устный экзамен по истории Казахстана, казахский/русский язык в зависимости от языка обучения и тестирование по профильному предмету. Затем те, кто собирается поступать в вузы пройдут ЕНТ по новому формату. По словам заместителя руководителя национального центра тестирования МОН РК Каната Пралиева, тесты будут включать 120 заданий по пяти предметам. Из них три обязательных и два профильных по выбору. Выпускников ожидают 20 заданий по математической грамотности, 20 по грамотности чтения и 20 по истории Казахстана, а также по 30 заданий по профильным предметам.



