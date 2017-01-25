Ратификацию Соглашения о реадмиссии лиц с Польшей одобрил Мажилис

Согласно документу Казахстан и Польша будут в правовых рамках возвращать незаконно пребывающих на территории того или другого государства граждан.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о реадмиссии лиц», предусматривающий урегулирование правовых и организационных опросов реадмиссии граждан двух стран, передает корреспондент Zakon.kz.

«Данный документ предусматривает процедуру выявления и возвращения лиц, которые нарушили условия выезда и пребывания на территории государств. Под эту категорию подпадают лица незаконно въехавшие на территорию страны либо выехавшие законно, но оставшиеся по истечению срока действия визы или вида на жительство », - сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что ратификация позволит нелегальной миграции, облегчит прием и транзит лиц, находящихся незаконно на территории государств.

«Принятие этого проекта закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат», - заключил министр.

По его словам, в настоящее время реадмиссируемых лиц нет, но в будущем, если будет принят закон, можно будет предотвратить незаконные действия.

«В прошлом году больше 4 тысяч человек прибыло из Польши в Казахстан», - проинформировал он.

К. Касымов напомнил, что Соглашение подписано в Варшаве (Польша) 22 августа 2016 года.

Как указывается в заключении Комитета Мажилиса Парламента РК по международным делам, обороне и безопасности, Соглашение регулирует правовые и организационные вопросы реализации граждан договаривающихся сторон, граждан третьих государств или лиц без гражданства, которые незаконно въехали, пребывают или проживают на территории государства договаривающихся сторон.

«Ходатайство о реадмиссии гражданина запрашиваемой стороны может быть направлено компетентному органу запрашиваемой стороны в любое время после установления факта о том, что такой гражданин не выполняет или перестал выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории запрашивающей стороны. Ответ на ходатайство направляется не позднее 10 календарных дней с даты получения запроса», - уточняется в информации.

Комитетом отмечается, что после получения положительного ответа запрашивающая сторона незамедлительно передает лицо, подлежащее реадмиссии. До передачи лица компетентные органы в срок не менее чем за два календарных дня в письменной форме согласовывают дату передачи, пункт пропуска через госграницу, условия возможного сопровождения.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта mid.gov.kz