На сайте Белого дома появилась петиция с предложением снести статую Свободы
25 января 2017, 12:03
По словам автора, сооружение отражает готовность государства принимать иммигрантов, что было актуально 150 лет назад, но не сейчас.
В разделе петиций на сайте Белого дома появилось предложение снести статую Свободы. По словам автора петиции, сооружение "даёт неверное послание — оно олицетворяет США как страну, открытую к приёму иммигрантов", пишет Life.ru.
— Статуя Свободы выглядит очень здорово и всё такое, но она является символом прошлого, когда наша страна была открыта к приёму иммигрантов. Сегодня это не так. Вот так чётко и просто, — говорится в тексте.
В самом основании монумента на бронзовой пластине выгравирована строчка из сонета Эммы Лазарус "Новый Колосс", смысл которой, по словам автора, больше не соответствует политике США.
— "Ваши теснящиеся толпы, стремящиеся дышать свободно", "Пошли их, бездомных, бросаемых бурей, ко мне" — может, такие чувства испытывала наша страна 150 лет назад, но сегодня это не так, — заявил автор.
Он призвал представлять послание правильно.
— Потребуется не просто стена, чтобы к нам не приезжали. Давайте сделаем так, чтобы послание было понято верно. Последовательность — вот ключ, — заявил автор.
На данный момент под предложением подписались три пользователя.
Фото: econet.ru
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