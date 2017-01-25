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На сайте Белого дома появилась петиция с предложением снести статую Свободы

25 января 2017, 12:03

По словам автора, сооружение отражает готовность государства принимать иммигрантов, что было актуально 150 лет назад, но не сейчас.


В разделе петиций на сайте Белого дома появилось предложение снести статую Свободы. По словам автора петиции, сооружение "даёт неверное послание — оно олицетворяет США как страну, открытую к приёму иммигрантов", пишет Life.ru.

— Статуя Свободы выглядит очень здорово и всё такое, но она является символом прошлого, когда наша страна была открыта к приёму иммигрантов. Сегодня это не так. Вот так чётко и просто, — говорится в тексте.

В самом основании монумента на бронзовой пластине выгравирована строчка из сонета Эммы Лазарус "Новый Колосс", смысл которой, по словам автора, больше не соответствует политике США.

— "Ваши теснящиеся толпы, стремящиеся дышать свободно", "Пошли их, бездомных, бросаемых бурей, ко мне" — может, такие чувства испытывала наша страна 150 лет назад, но сегодня это не так, — заявил автор.

Он призвал представлять послание правильно.

— Потребуется не просто стена, чтобы к нам не приезжали. Давайте сделаем так, чтобы послание было понято верно. Последовательность — вот ключ, — заявил автор.

На данный момент под предложением подписались три пользователя.

Фото: econet.ru

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