Жамбылская область готовится к Международной выставке ЭКСПО-2017

В регионе разработаны аннотации туробъектов, визитная карточка, критерии по оценке точек питания и проживания гостей, придорожного сервиса, изготовителей сувенирной продукции и гидов-экскурсоводов.

В Жамбылской области создается Карта турмаршрутов для посетителей и гостей Международной выставки ЭКСПО-2017, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





В регионе разработаны аннотации туробъектов, визитная карточка, критерии по оценке точек питания и проживания гостей, придорожного сервиса, изготовителей сувенирной продукции и гидов-экскурсоводов.

К началу выставки ЭКСПО-2017 разрабатывается собственный сайт туристского информационного центра на казахском, русском, английском и китайском языках.









С казахстанскими производителями мебельной и сувенирной продукции, пищевой промышленности и туристской отрасли ведутся работы по подготовке к международной выставке.





Отметим, что регион включен в Государственную программу «Возрождение исторических центров Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие культурного наследия тюрко-язычных государств, создание инфраструктуры туризма». Через Жамбылскую область проходил участок Великого Шелкового пути, на котором расположены интереснейшие памятники истории и культуры. 5 из них внесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (городище Актобе Шуского района, городищ Орнек, Кулан района Т.Рыскулова, городище Костобе Байзакского и комплекс Акыртас Жамбылского районов).









Турфирмами разработаны маршруты «Жемчужины древнего Тараза», «Тайны Акыртаса», «По тропам поднебесья» - экскурсия в музей – заповедник «Аксу Жабаглы», тур «По великому Шелковому пути».





Главным приоритетом развития туризма является проект «Древний Тараз». Музей под открытым небом расположен в центральной части города. Территория с найденными артефактами, восточные базары, город мастеров, гостиницы и торговые центры созданы в древневосточном стиле.









Также планируется организация отдельного инфотура для китайских тур-операторов. Мероприятие приурочено к проведению Года китайского туризма в Казахстане. Будут приглашены гости из провинции Сиань, с которой у Тараза давние исторические, культурные и предпринимательские связи.







