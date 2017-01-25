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Павлодарец отыскал уникальное фото президента с семьей, гостивших в Баянауле

25 января 2017, 12:20

Фото он увидел случайно в альбоме своего детского друга.


Руководитель управления по делам религий Павлодарской области Даулет Закарьянов разместил в соцсетях редкое семейное фото Нурсултана Назарбаева 70-х годов, сообщает pavlodarnews.kz.

Как пояснил Даулет Закарьянов, фото он увидел случайно в альбоме своего детского друга.



- Фото из альбома моего друга Армана Алина, - рассказывает он. - Снимок был сделан в конце 70-х годов в Баянауле. Нурсултан Назарбаев с семьей гостил несколько дней в семье родителей Армана - Алина Искака Нургалиевича (он сидит рядом с Н.А.), работавшего тогда директором Жанатлекской СШ и тети Камилы (она стоит крайняя слева, рядом с Сарой Алпысовной). Исак Нургалиевич замечательный был педагог и человек, участник ВОВ. Вместе с Назарбаевыми приезжал и уроженец Баянаульского района, Абылкас Сагинов, академик, Герой Соцтруда.



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