Дэвид Бэкхем через соцсети вычислил сына-прогульщика уроков

​Отец также раскрыл перед подписчиками секреты стиля сына, отметив, что Бруклин забрал его рубашку.

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвид Бэкхем уличил сына Бруклина в прогуливании школы, найдя в Instagram онлайн-трансляцию, в которой тот отвечал на вопросы подписчиков, сообщает таблоид The Sun.









"Ты должен быть в школе", — отметился в комментариях к трансляции Бэкхем-старший.









​Отец также раскрыл перед подписчиками секреты стиля сына, отметив, что Бруклин забрал его рубашку.

"Классная рубашка, но где ты ее взял???" — потешался Бэкхем-старший в комментариях к фотографии сына.