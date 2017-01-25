Дэвид Бэкхем через соцсети вычислил сына-прогульщика уроков

25 января 2017, 12:22

​Отец также раскрыл перед подписчиками секреты стиля сына, отметив, что Бруклин забрал его рубашку.


Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвид Бэкхем уличил сына Бруклина в прогуливании школы, найдя в Instagram онлайн-трансляцию, в которой тот отвечал на вопросы подписчиков, сообщает таблоид The Sun.


"Ты должен быть в школе", — отметился в комментариях к трансляции Бэкхем-старший.


​Отец также раскрыл перед подписчиками секреты стиля сына, отметив, что Бруклин забрал его рубашку.
"Классная рубашка, но где ты ее взял???" — потешался Бэкхем-старший в комментариях к фотографии сына.

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