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Касымов прокомментировал ход расследования дела о смерти школьника в Астане

25 января 2017, 12:23

Расследование в отношении школьника, причастного к смерти Темирулана Диханбаева в лицее №59 в Астане будет прекращено.


В кулуарах Мажилиса парламента РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов ответил на вопросы представителей прессы по поводу расследования в отношении школьника, причастного к смерти Темирулана Диханбаева в столичном лицее №59, передает корреспондент Zakon.kz.

«По восьмикласснику экспертизу мы получили. Сейчас примем решение», - сказал он.

«Однозначно, расследование, конечно, будет прекращено в отношении мальчика, а в отношении учителей посмотрим, проводим проверку», - добавил глава ведомства.

Как сообщалось ранее, трагический случай произошел 30 ноября в столичной школе-лицее №59. Ученик 8 класса 2002 года рождения Темирулан Диханбаев скончался на территории учебного заведения якобы от сердечного приступа. Родные школьника заявили о том, что мальчику стало плохо после драки с одноклассниками. 30 ноября 2016 года досудебное расследование было начато по ст. 104 ч.1 УК РК - «Причинение смерти по неосторожности» по факту смерти Темирулана Диханбаева. Уголовное дело находится в производстве следственного управления ДВД Астаны. Для установления причины смерти проводилась комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта 24.kz

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