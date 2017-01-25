Касымов прокомментировал ход расследования дела о смерти школьника в Астане

Расследование в отношении школьника, причастного к смерти Темирулана Диханбаева в лицее №59 в Астане будет прекращено.

В кулуарах Мажилиса парламента РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов ответил на вопросы представителей прессы по поводу расследования в отношении школьника, причастного к смерти Темирулана Диханбаева в столичном лицее №59, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«По восьмикласснику экспертизу мы получили. Сейчас примем решение», - сказал он.





«Однозначно, расследование, конечно, будет прекращено в отношении мальчика, а в отношении учителей посмотрим, проводим проверку», - добавил глава ведомства.





Как сообщалось ранее, трагический случай произошел 30 ноября в столичной школе-лицее №59. Ученик 8 класса 2002 года рождения Темирулан Диханбаев скончался на территории учебного заведения якобы от сердечного приступа. Родные школьника заявили о том, что мальчику стало плохо после драки с одноклассниками. 30 ноября 2016 года досудебное расследование было начато по ст. 104 ч.1 УК РК - «Причинение смерти по неосторожности» по факту смерти Темирулана Диханбаева. Уголовное дело находится в производстве следственного управления ДВД Астаны. Для установления причины смерти проводилась комплексная судебно-медицинская экспертиза.





Ксения Давыдова, Астана