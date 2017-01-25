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На кого из порнозвёзд похожи российские знаменитости: 10 сходств

25 января 2017, 12:28

10 порнозвёзд с церемонии "Порно-Оскара".


В США состоялась церемония вручения "Порно-Оскаров". 28-летний россиянин Алексей Гончаров, получивший известность в мировой порноиндустрии под псевдонимом Markus Dupree, стал обладателем сразу двух премий. Впрочем, среди порнозвёзд можно было разглядеть не мало русских. Предлагаем посмотреть на 10 порнозвёзд с церемонии, которые так похожи на наших знаменитостей.
Фото: © L!FE / Мельников Александр, Марат Абулхатин, Кристина Зайцева

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