На кого из порнозвёзд похожи российские знаменитости: 10 сходств

В США состоялась церемония вручения "Порно-Оскаров". 28-летний россиянин Алексей Гончаров, получивший известность в мировой порноиндустрии под псевдонимом Markus Dupree, стал обладателем сразу двух премий. Впрочем, среди порнозвёзд можно было разглядеть не мало русских. Предлагаем посмотреть на 10 порнозвёзд с церемонии, которые так похожи на наших знаменитостей.

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