В Алматы 91 тысяча 188 граждан прошли процедуру временной регистрации
25 января 2017, 12:28
Наибольшее количество зарегистрированных граждан приходится на Алатауский район.
Согласно данным Управления миграционной полиции, в период с 5 по 24 января в Центрах обслуживания населения города всего зарегистрировались 112 тысяч 638 граждан, 91 тысяча 188 из них – по временной регистрации, 21 тысяча 450 - по постоянной, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.
«Наибольшее количество зарегистрированных граждан приходится на Алатауский район. Здесь эту процедуру прошли 20 тысяч 146 человек, по Ауэзовскому району – 19 тысяч 686 человек, по Жетысускому району – 13 тысяч 012 человек. Гражданская активность наблюдается именно в этих районах. Кроме того, в период с 18 по 23 января посредством портала электронного Правительства зарегистрировались 1 тысяча 161 человек. Для удобства граждан во всех ЦОНах города подключены 8 дополнительных рабочих мест сотрудников миграционной полиции. Кроме того, как мера по ускорению приема граждан, а также обеспечения надлежащего порядка при оказании государственной услуги, эта процедура осуществляется в любом ЦОНе города, независимо от места регистрации гражданина. Также для удобства граждан временная регистрации осуществляется собственником жилья без присутствия регистрируемых лиц», - озвучила промежуточные данные начальник отдела документирования и регистрации граждан Управления миграционной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Айкен Касымова.
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Фото с сайта alau.kz
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