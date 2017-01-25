Ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке предложили демократы
25 января 2017, 12:29
В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран.
Авторами документа «О запрете проведения первого ядерного удара без объявления войны Конгрессом» выступили члены Демократической партии — сенатор Эдвард Марки (Массачусетс) и конгрессмен Тед Лью (Калифорния). Свою идею они объясняют обеспокоенностью «громкими заявлениями» Дональда Трампа, которые тот делал до инаугурации, передает телеканал НТВ.
Речь, в частности, о словах Трампа в Twitter о том, что США должны значительно укрепить и расширить свои возможности в области ядерных вооружений «до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб». Позже он добавил, что в случае гонки вооружений США превзойдет всех в этом процессе.
Эдвард Марки также напомнил, что новый хозяин Белого дома упоминал и возможный ядерный удар по террористам.
Эдвард Марки: «Во время кризиса с другой ядерной страной, эта политика резко увеличивает риск непреднамеренной ядерной эскалации. Ни президенту Трампу, ни любому другому президенту не должно быть позволено использовать ядерное оружие, кроме как в ответ на ядерный удар».
По словам Теда Лью, конгресс должен действовать в целях сохранения глобальной стабильности путем ограничения обстоятельств, при которых США будут первой страной, использующей ядерное оружие.
Фото: cubiculum.ru
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