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Ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке предложили демократы

25 января 2017, 12:29

В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран.


Авторами документа «О запрете проведения первого ядерного удара без объявления войны Конгрессом» выступили члены Демократической партии — сенатор Эдвард Марки (Массачусетс) и конгрессмен Тед Лью (Калифорния). Свою идею они объясняют обеспокоенностью «громкими заявлениями» Дональда Трампа, которые тот делал до инаугурации, передает телеканал НТВ.

Речь, в частности, о словах Трампа в Twitter о том, что США должны значительно укрепить и расширить свои возможности в области ядерных вооружений «до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб». Позже он добавил, что в случае гонки вооружений США превзойдет всех в этом процессе.

Эдвард Марки также напомнил, что новый хозяин Белого дома упоминал и возможный ядерный удар по террористам.

Эдвард Марки: «Во время кризиса с другой ядерной страной, эта политика резко увеличивает риск непреднамеренной ядерной эскалации. Ни президенту Трампу, ни любому другому президенту не должно быть позволено использовать ядерное оружие, кроме как в ответ на ядерный удар».

По словам Теда Лью, конгресс должен действовать в целях сохранения глобальной стабильности путем ограничения обстоятельств, при которых США будут первой страной, использующей ядерное оружие.

Фото: cubiculum.ru

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