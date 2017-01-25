Ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке предложили демократы

В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран.

Авторами документа «О запрете проведения первого ядерного удара без объявления войны Конгрессом» выступили члены Демократической партии — сенатор Эдвард Марки (Массачусетс) и конгрессмен Тед Лью (Калифорния). Свою идею они объясняют обеспокоенностью «громкими заявлениями» Дональда Трампа, которые тот делал до инаугурации , передает , передает телеканал НТВ





Речь, в частности, о словах Трампа в Twitter о том, что США должны значительно укрепить и расширить свои возможности в области ядерных вооружений «до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб». Позже он добавил, что в случае гонки вооружений США превзойдет всех в этом процессе.





Эдвард Марки также напомнил, что новый хозяин Белого дома упоминал и возможный ядерный удар по террористам.





Эдвард Марки: «Во время кризиса с другой ядерной страной, эта политика резко увеличивает риск непреднамеренной ядерной эскалации. Ни президенту Трампу, ни любому другому президенту не должно быть позволено использовать ядерное оружие, кроме как в ответ на ядерный удар».





По словам Теда Лью, конгресс должен действовать в целях сохранения глобальной стабильности путем ограничения обстоятельств, при которых США будут первой страной, использующей ядерное оружие.



