 
Облачно

Атырау

Облачно

Вероятность осадков: 42%

Влажность: 100%

Давление: 762 мм рт. ст.

Ветер: южный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

328.00

25 января 

Курс НБРК

328.49

-

АЛМАТЫ

Покупка

327.50

Продажа

328.00

АСТАНА

Покупка

327.00

Продажа

327.60

Подробнее
353.50

25 января 

Курс НБРК

352.77

-

АЛМАТЫ

Покупка

352.00

Продажа

353.50

АСТАНА

Покупка

351.50

Продажа

353.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назначен новый заместитель акима Караганды

 

Новое кадровое назначение в акимате города. Пост заместителя акима Караганды занял Асылбек Молдабаев. Он будет отвечать за вопросы землепользования, строительства и архитектуры, сообщает ekaraganda.kz.

Асылбек Серикович родился в селе Дальнем Осакаровского района Карагандинской области 9 мая 1970 года. После службы в армии работал бригадиром в хозяйстве «Жансары» в родном селе. Руководил крестьянским хозяйством «Молда» и был директором КГП «Тазалық» в поселке Молодежный.

В 2008 году окончил обучение в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова, в 2011 году окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, а в 2016 году получил диплом Казахского аграрного университета им. С. Сейфуллина. Менеджер, специалист по государственному и местному управлению.

С 2009 года на государственной службе - до ноября 2011 года был акимом поселка Молодежный Осакаровского района, работал руководителем аппарата акима этого района. До настоящего назначения был заместителем акима Осакаровского района Карагандинской области.

 

25 января 2017, 12:29
Источник, интернет-ресурс: Прочие

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код