Лилия Рах и Хамро Суванов заключили медиативное соглашение о примирении

В алматинском городском суде продолжаются апелляционные слушания по делу о похищении Хамро Суванова,





На очередном слушании стало известно о том, что осужденная Лилия Рах и потерпевший Хамро Суванов заключили медиативное соглашение о примирении.





- В соответствии с ч.2 ст.68 УК РК женщина, имеющая на иждивении малолетних детей, впервые совершившая тяжкое преступление, не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью потерпевшему, может быть освобождена от уголовной ответственности, если она примирилась с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации. 20 января 2017 года Рах Л.Р. в лице представителя - адвоката Салимбаевой и потерпевший Суванов в соответствии с Законом РК о медиации заключили соглашение № 1 о достижении медиации в суде апелляционной инстанции. В соответствии с п.3.1 соглашения заявитель Суванов претензий к Рах не имеет. Рах принесла устные извинения потерпевшему. Суванов, в свою очередь, добровольно отказывается от требований к Рах о заглаживании вреда, - озвучила в суде адвокат Л.Рах Гаухар Салимбаева.





В медиативном соглашении стороны просят суд освободить Рах от уголовной ответственности на основании ч.2 ст.68 УК РК в связи с примирением в порядке медиации.





Здесь председатель Апелляционной коллегии по уголовным делам Б.Караманов задался вопросом к Лилии Рах: "Потерпевший считает вас невиновной. Вы считаете себя невиновной. О чем тогда примирение? О чем вы договорились?"





В свою очередь Рах дала пояснения заключенному соглашению.





- В суде первой инстанции я говорила и сейчас говорю, что в том, что случилось я осознаю и чувствую свою вину. Да я пыталась решить вопрос с задолженностью Суванова, минуя правовые пути. Поэтому и состоялась встреча в аэропорту. В аэропорт я поехала встречать Суванова с единственной целью - узнать, что с задолженностью, которая образовалась с мая. Я полагаю, что у нас с Мариной Паз были разные цели встречи в аэропорту. Когда мы продолжили разговор в моем офисе, я для себя сделала вывод, после того как Суванов сообщил, что изделия находятся в ломбарде, для меня этот инцидент был практически исчерпан. Потому что я понимала, что у Хамро нет средств, значит я сама выкуплю свои изделия. После ломбарда я утратила интерес к Суванову, поэтому не интересовалась, что происходило с ним дальше. Я не имею никакого отношения к действиям остальных фигурантов данного дела. Я никого из них не знала, кроме Паз. Мое участие в происходящем закончилось в ломбарде, где увидела свои изделия и решила их выкупить. Я признаю свое участие во всех событиях, положенных в основу данного уголовного дела, начиная с аэропорта и заканчивая ломбардом, - сказала Рах, еще раз попросив прощения у Суванова за то, что ему пришлось пережить.





Судьба данного данного медиативного соглашения пока не определена, судьи не озвучили планы о том, когда оно будет рассмотрено. Слушания по делу продолжаются.





Напомним , в Алматинском городском суде идут слушания по делу Л.Рах, М.Паз, И.Мисирова и Б.Шалбаева. Потерпевший Суванов просит более строгого наказания для Мири Паз, а Лилию Рах просит освободить.

Ирина Капитанова