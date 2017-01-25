Новый двухтомник Харуки Мураками выйдет в Японии

Тираж новой книги Харуки Мураками, которая выйдет в Японии в формате двухтомника 24 февраля, составит 1 миллион экземпляров , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на издательство "Синтёся".





Издательство планирует тираж каждого тома в количестве 500 тысяч экземпляров, но по мере роста заказов из книжных магазинов будет его увеличить. Название книги с японского переводится как "Убийство командира рыцарей" (английский вариант Killing Commendatore). Это первое масштабное произведение писателя с 2009–2010 годов, когда вышел его трехтомник "1Q84", быстро ставший бестселлером.





Харуки Мураками считают наиболее вероятным претендентом на Нобелевскую премию по литературе среди японских писателей, однако уже много лет награда достается другим кандидатам. Третий том предыдущего романа писателя "1Q84" планировалось выпустить тиражом 500 тысяч экземпляров, но потом он был увеличен до 700 тысяч. Общий тираж трех томов составил семь миллионов экземпляров. Роман "Бесцветный Тадзааки Цукуру и год его паломничества" сначала вышел тиражом 300 тысяч, а затем допечатали еще 200, а уже через неделю после начала продаж тираж был увеличен еще на 500 тысяч.





Появление книги традиционно окутано тайной. На сайте издательства есть анонс: "Впервые за семь лет настоящий роман. Начало продаж 24 февраля". Затем на белом фоне появляются белые корешки двухтомника, на которых вскоре возникает название. Сначала иероглифы появляются вразбивку, из-за чего в первые секунды не ясен их смысл, затем собираются вместе в законченной фразе, а внизу под заглавием книги появляется имя автора.





Выход произведений Мураками всегда преподносился как некое таинственное событие в рамках хорошо продуманной кампании. Как правило, по названиям книг трудно догадаться о содержании, а аннотаций к произведениям или не делается вообще, или они носят настолько общий характер, что понять, о чем книга, читатель может только, купив ее.





Книжные магазины открывают начало продаж Мураками в полночь, и покупатели-поклонники таланта писателя, или как их называют в Японии, "харукисты", вслух отсчитывают последние секунды до старта продаж.



