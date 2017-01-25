Электрокары Volkswagen I.D. получат связь 5G

Электромобили нового семейства I.D., которые Volkswagen собирается запустить в производство к концу текущего десятилетия, будут поддерживать мобильную связь пятого поколения. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.





Связь 5G, еще не введенная в международное использование, позволяет обмениваться большими объемами информации (по предварительным данным – до 7 Гбит/с). Поскольку с 2025 года Volkswagen намерен оснащать свои автомобили системами автопилотирования, развитие данной технологии будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности движения. В дополнение к данным с установленных на борту датчиков роботизированные «Фольксвагены» будут получать сведения о дорожной ситуации и возможных угрозах от других автомобилей и иных объектов инфраструктуры, подключенных в сеть. Партнером немецкого автопроизводителя в этом проекте станет американская компания Qualcomm.





Прошлой осенью принадлежащая «Фольксвагену» Audi AG, Qualcomm, а также компании BMW, Daimler, Ericsson, Huawei, Intel и Nokia объединились в «Автомобильную ассоциацию 5G», которая займется разработкой, испытанием и продвижением решений для мобильных сетей стандарта 5G в автомобильной индустрии. Этот альянс хочет ускорить стандартизацию и выведение на мировой рынок продуктов, с помощью которых все подключенные к Интернету беспилотные машины можно будет объединить в общую сеть. Речь, впрочем, не только о безопасности: наличие быстрой связи позволит компаниям предложить автовладельцам новые платные услуги.





Первым серийным электромобилем Volkswagen I.D. станет хетчбэк, прототип которого мы видели прошлой осенью в Париже. При наличии достаточного спроса на конвейер поставят и минивэн I.D. Buzz, показанный недавно в Детройте. Также в семействе появится кроссовер.



