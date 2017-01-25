На очередном саммите по морю обсудят правовой статус Каспия

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил в среду на открытии заседания рабочей группы по определению статуса Каспия, что правовой статус моря может быть определен на очередном саммите государств региона, дата и место которого пока не определены , передает , передает РИА Новости





Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.





Заседание рабочей группы по определению статуса Каспия открывается в среду в Баку, ожидаются обсуждения несогласованных моментов проекта конвенции по статусу Каспия, а также подготовка к встрече глав МИД прикаспийских стран (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения).





"На очередном саммите по Каспию статусу моря может быть определен. До сих пор была проделана огромная работа по проекту конвенции по определению статуса Каспийского моря. Необходимо объединить усилия для достижения договоренностей по ряду вопросов касательно окончательного статуса моря", — сказал Халафов.



