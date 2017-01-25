Казахстанцев обяжут регистрировать мобильные телефоны

Еще одно нововведение коснется любителей покупать технику, в частности, мобильные телефоны, на зарубежных интернет-сайтах, с рук, либо в личных поездках за границу, сообщает сообщает caravan.kz





Каждый мобильный телефон оснащен специальным идентификационным кодом – IMEI. И с 1 июля все телефоны с незарегистрированными в Казахстане IMEI будут отключены от Сети.





Как это будет происходить технически, пока до конца не ясно, механизм еще прорабатывается. Хотя сотовым операторам и без нормы о контроле за IMEI нынче забот хватает: они, согласно вступившим в силу поправкам, обязаны оказывать силовикам всяческое содействие в борьбе с терроризмом, в том числе собирать и хранить все личные данные абонентов и по требованию предоставлять их антитеррористическому штабу.





А также обеспечивать возможность для блокировки сети и выделять по требованию необходимую технику для перехвата сигналов мобильников и канал для спецсвязи. Деньги на сопутствующие затраты операторы должны изыскать самостоятельно, но если до июля этого года необходимые требования не будут выполнены, бизнесменов ждет штраф от 50 до 500 МРП в зависимости от формы собственности.