В Алматы очередной водитель грузовика снес газопровод

В микрорайоне Кокжиек города Алматы утром 25 января очередной водитель грузовика протаранил надземный газопровод, сообщает корреспондент Zakon.kz





Коммунальная авария произошла около 4 утра. По словам очевидцев, мужчина за рулем грузовика попытался проехать под трубой с открытым кузовом, в результате он зацепил надземный газопровод (высота газопровода составляет 6 метров) высокого давления верхней частью машины и протаранил его. После аварии водитель грузовика скрылся с места происшествия.





Прибывшая спецгруппа обнаружила, что было повалено около 70 метров газопровода. В результате без «голубого топлива» осталась большая часть частного сектора и пивзавод. В настоящее время над устранением последствий аварии работают специалисты газовой службы.





Аварийная служба до вечера обещала восстановить газоснабжение. По словам местных жителей, городские грузовики часто выгружают снег после очистки дорог в этом районе.





Стоит отметить, что в этом месяце в Алматы было несколько аналогичных случаев. К примеру, 18 января в мкр. Горный гигант грузовик также снес опору газовой магистрали. Водитель грузовика вывозил снег после очистки дорог и тротуаров. Мужчина не дождался, когда кузов полностью опустится и начал движение. При выезде спускающийся кузов снес опору магистрали.







