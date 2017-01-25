Балиева считает необходимым пересмотреть Правила закупа вакцин в РК

По ее словам, необходимо закупать самые лучшие препараты у завода-производителя вакцин, сертифицированных и рекомендованных ВОЗ, ЮНИСЕФ.

В депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны Бакытжана Сагинтаева депутат Мажилиса Парламента и Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева подняла вопрос качества закупаемых в Казахстане препаратов для вакцинации , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Уважаемый Бакытжан Абдирович, мы бы хотели привлечь ваше внимание на качество вакцин. Согласно Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденным постановлением Правительством РК от 30 октября 2009 года Единым дистрибьютором осуществляется закуп препаратов для вакцинации на конкурсной основе, где есть вероятность приобретения вакцин низкого качества», - сказала она.





По ее словам, необходимо закупать самые лучшие препараты у завода-производителя вакцин, сертифицированных и рекомендованных ВОЗ, ЮНИСЕФ





«Кроме этого, прививки необходимо осуществлять с учетом состояния детей. В связи с этим, просим рассмотреть вопрос внесения изменений в Правила закупа препаратов для вакцинации, в части приобретения самых лучших препаратов для вакцинации, и в приказ Министра здравоохранения и социального развития, регламентирующий показания и противопоказания прививкам. О результатах рассмотрения настоящего запроса просим информировать письменно в установленные законодательством сроки», - добавила парламентарий.





З. Балиева подчеркнула, что вакцинопрофилактика является надежным методом профилактики инфекционных заболеваний.





Депутат напомнила, что в соответствии со ст. 156 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и постановления Правительства РК от 30 декабря 2009 г. «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам» казахстанцы имеют право на иммунизацию.

«Вакцинация в Казахстане проводится бесплатно против 21 инфекционного заболевания.





Ежегодный охват профилактическими прививками составляет около 5 миллионов человек целевой группы населения, в том числе 1,2 миллионов детей. В возрасте до трех лет ребенок получает первичный вакцинальный комплекс против 11 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, вирусного гепатита «В», дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной и пневмококковой инфекции», - перечислила она.





Как продолжила депутат, в возрасте шести лет дети ревакцинируются против семи заболеваний: туберкулеза, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита и коклюша.





«Таким образом, у ребенка формируется защита против вакциноуправляемых инфекций. Ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства для вакцинации населения. Так, в 2016 году выделено более 24 миллиарда тенге, на 2017 год запланировно более 30 миллиардов тенге. Вместе с тем, за последние десять лет число отказов от вакцинации возросло с 1000 до 8239 в 2016 году. Основными причинами отказов являются личные 44,7% (3686), недоверие к вакцинам выразили 7,8% (646), на негативную информацию через СМИ (интернет ресурсы, пресса, ТВ) указали 6,2% (511) отказавшихся от вакцинации», - заключила З. Балиева.





Ксения Давыдова, Астана