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Британская Eadon Green привезет в Женеву новый ретро-спорткар

25 января 2017, 14:01

Новообразованная британская компания Eadon Green объявила о намерении презентовать на мартовском автосалоне в Женеве новый эксклюзивный спорткар в ретро-стиле под названием Black Cuillin.


Сам автопроизводитель опубликовал лишь один тизер с силуэтом будущей модели, но журналистам уже удалось заполучить патентные изображения Eadon Green Black Cuillin из европейского патентного ведомства European Union Intellectual Property Office, раскрывающие внешний вид спорткара.



Новинка представляет собой двухместное спорткупе с удлиненным капотом и выпуклыми каплевидными крыльями в духе классических спорткаров Morgan Aero 8 и Wiessman GT.



Подробности о силовой установке купе пока не приводятся. Судя по всему, модель получит задний привод.



Модель названа в честь горной цепи на острове Скай в Шотландии.


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