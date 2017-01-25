Депутат мажилиса: дайте нам самостоятельность

Депутат мажилиса Маулен Ашимбаев прокомментировал возможное перераспределение власти в Казахстане между президентом, правительством и парламентом.

"Я считаю, что в любом случае Казахстану важно поддерживать президентскую республику. Но в то же время должна быть усилена ответственность правительства, парламента за состояние дел в стране. В частности, это касается деятельности конкретных министров, местных исполнительных органов. Поэтому какая-то часть полномочий, наверное, будет передана, комиссия над этим работает", — сказал Ашимбаев журналистам в среду.





В связи с этим, по его словам, можно было бы устранить сложности в части инициирования законопроектов от депутатов парламента.





"Например, население к нам обращается, мы хотим инициировать законопроект для решения этой ситуации, но у нас есть очень много согласований, механизмов, которые созданы. И вот это согласование с правительством иногда нам мешает те или иные вопросы по инициативе депутатов поднимать", — добавил мажилисмен. Ашимбаев считает, что следует провести определенную работу и дать депутатам самостоятельность для того, чтобы они могли инициировать законопроекты.





"Также, мне кажется, одним из больших недостатков по деятельности депутатов является то, что сегодня по сравнению с правительством, министерствами у нас очень мало аналитических, интеллектуальных ресурсов для подготовки законопроектов", — заметил Ашимбаев.



