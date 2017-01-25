Депутат мажилиса: дайте нам самостоятельность
25 января 2017, 14:09
Мажилисмен отметил малую ответственность депутатов и министров за "состояние дел в стране".
Депутат мажилиса Маулен Ашимбаев прокомментировал возможное перераспределение власти в Казахстане между президентом, правительством и парламентом.
"Я считаю, что в любом случае Казахстану важно поддерживать президентскую республику. Но в то же время должна быть усилена ответственность правительства, парламента за состояние дел в стране. В частности, это касается деятельности конкретных министров, местных исполнительных органов. Поэтому какая-то часть полномочий, наверное, будет передана, комиссия над этим работает", — сказал Ашимбаев журналистам в среду.
В связи с этим, по его словам, можно было бы устранить сложности в части инициирования законопроектов от депутатов парламента.
"Например, население к нам обращается, мы хотим инициировать законопроект для решения этой ситуации, но у нас есть очень много согласований, механизмов, которые созданы. И вот это согласование с правительством иногда нам мешает те или иные вопросы по инициативе депутатов поднимать", — добавил мажилисмен. Ашимбаев считает, что следует провести определенную работу и дать депутатам самостоятельность для того, чтобы они могли инициировать законопроекты.
"Также, мне кажется, одним из больших недостатков по деятельности депутатов является то, что сегодня по сравнению с правительством, министерствами у нас очень мало аналитических, интеллектуальных ресурсов для подготовки законопроектов", — заметил Ашимбаев.
Депутаты не располагают научными институтами, серьезными большими центрами, которые имеются в правительстве для проработки законопроектов, отметил парламентарий.
"Мы получаем законопроект от правительства — много недостатков, много проблем, нужен анализ. Было много примеров, когда в тех или иных законах какие-то аспекты проходили. Это значит, что должна быть экспертиза, серьезная работа по законопроекту. Для этого парламенту нужны ресурсы — научные, аналитические. Мне кажется, в этом направлении также должна быть проведена работа", — заключил Ашимбаев.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в декабре прошлого года не исключил возможности перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом. Глава государства при этом отметил, что Казахстан останется государством с президентской формой правления. Предполагается наделить правительство дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти. Также президент Казахстана подчеркнул необходимость действенного усиления роли парламента в системе государственного управления. Была создана рабочая группа по этому вопросу.
Фото с сайта © Sputnik / Болат Шайхинов
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840956-c8505facfc9cb9aa79cae5e7fdd4f9f3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...