Алматинские студенты рискуют здоровьем - социологическое исследование

По итогам социологического исследования среди алматинских студентов, проведённого общественным фондом «Аман-саулык», выявлено несколько опасных факторов риска для здоровья молодых людей. Участниками проекта стали 650 студентов.





Как отмечают в фонде, их интересовали так называемые поведенческие риски, которые не становятся прямой причиной болезни, но резко увеличивают её вероятность. Речь о главных «убийцах» – таких неинфекционных хронических заболеваниях как сердечно-сосудистые болезни, диабет, рак. Среди причин смертности казахстанцев первые два заболевания являются главными, и, как отмечают в Минздраве, в 87,5% случаев их причиной становятся курение, нездоровое питание, низкая физическая активность и алкоголь.





Исследование показало, что 32 % опрошенных студентов подвержены риску инфекционных отравлений и желудочно-кишечных расстройств из-за регулярного употребления фаст-фуда. 51 % опрошенных постоянно употребляют напитки с избыточным содержанием сахара и кофеина. 34 % студентов находятся в зоне риска из-за устойчивой табачной зависимости. 32 % студентов ведут малоподвижный образ жизни, при этом менее трети (27 %) регулярно занимаются спортом. Более 10% студентов регулярно употребляют алкогольные напитки, что также является предпосылкой серьёзных проблем со здоровьем. При этом более двух третей молодых людей не интересуются собственным здоровьем – 69 % опрошенных студентов не проходят регулярных медицинских осмотров.





Представители общественного фонда считают, что государство должно подключиться к управлению этими поведенческими рисками. А именно – «рассмотреть возможность внедрения продуктов с пониженным риском для здоровья, с последующим полным отказом от вредных привычек». Так, например, вред от табакокурения можно уменьшить путём перехода курильщиков на альтернативные источники никотина, без табачного дыма.





Риск диабета можно уменьшить, если стимулировать потребление продуктов с низким содержанием сахара. На эти предпочтения потребителей государство вполне может влиять рыночными методами, например, регулируя цену «вредных» продуктов через налоги, полагают в фонде. «Аман-саулык» предлагает правительству «рассмотреть возможность разработки и внедрения инструментов регулирования, которые могли бы противодействовать потреблению «вредной» продукции, и переориентировать производителей и потребителей на продукты со сниженным вредным воздействием, либо на продукты, способствующие профилактике неинфекционных заболеваний».



