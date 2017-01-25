По вопросу применения официальных документов, подтверждающих резидентство (ДГД по Костанайской области, 25 января 2017 г.)

ДГД по Костанайской области сообщает, что. 14 ноября 2016 года принят Закон РК «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Российской Федерации в рамках Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» (далее - Соглашение).

Соглашение подписано казахстанской стороной 22 февраля 2016 года в Астане. Ответная нота российской стороной подписана 15 марта 2016 года в городе Москва. Также Соглашение ратифицировано Законом РК от 14 ноября 2016 года № 21-VI и вступило в силу от 29 ноября 2016 года.

Соглашение заключено в целях создания эффективного и упрощенного механизма сотрудничества в рамках Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал от 18 октября 1996 года по вопросу применения официальных документов, подтверждающих резидентство нерезеидента.

Согласно статье 1 Соглашения, документы, выданные уполномоченным органом государства одной Стороны и скрепленные его гербовой печатью, принимаются на территории государства другой Стороны без какого либо специального удостоверения, в том числе апостилирования или консульской легализации. Такие документы, рассматриваемые на территории государства одной Стороны как официальные, пользуются на территории государства другой стороны доказательной силой официальных документов. Данный порядок признания применяется к официальным документам, выданным уполномоченным органам государств Сторон с 1 января 2011 года.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 219 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) установлены требования к документам, подтверждающим резидентство. Учитывая положения Соглашения, требования по легализации и апостилированию не распространяются на документы, выданные уполномоченным органом Российской Федерации.