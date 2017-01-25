 
Снег
-8°

Астана

Снег

Вероятность осадков: 98%

Влажность: 84%

Давление: 734 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 16.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

328.00

25 января 

Курс НБРК

328.49

-

АЛМАТЫ

Покупка

327.50

Продажа

328.00

АСТАНА

Покупка

327.00

Продажа

327.60

Подробнее
353.50

25 января 

Курс НБРК

352.77

-

АЛМАТЫ

Покупка

352.00

Продажа

353.50

АСТАНА

Покупка

351.50

Продажа

353.00

Подробнее
Новости за сегодня

По вопросу применения официальных документов, подтверждающих резидентство (ДГД по Костанайской области, 25 января 2017 г.)

ДГД по Костанайской области сообщает, что. 14 ноября 2016 года принят Закон РК «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Российской Федерации в рамках Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» (далее - Соглашение).

Соглашение подписано казахстанской стороной 22 февраля 2016 года в Астане. Ответная нота российской стороной подписана 15 марта 2016 года в городе Москва. Также Соглашение ратифицировано Законом РК от 14 ноября 2016 года № 21-VI и вступило в силу от 29 ноября 2016 года.

Соглашение заключено в целях создания эффективного и упрощенного механизма сотрудничества в рамках Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал от 18 октября 1996 года по вопросу применения официальных документов, подтверждающих резидентство нерезеидента.

Согласно статье 1 Соглашения, документы, выданные уполномоченным органом государства одной Стороны и скрепленные его гербовой печатью, принимаются на территории государства другой Стороны без какого либо специального удостоверения, в том числе апостилирования или консульской легализации. Такие документы, рассматриваемые на территории государства одной Стороны как официальные, пользуются на территории государства другой стороны доказательной силой официальных документов. Данный порядок признания применяется к официальным документам, выданным уполномоченным органам государств Сторон с 1 января 2011 года.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 219 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) установлены требования к документам, подтверждающим резидентство. Учитывая положения Соглашения, требования по легализации и апостилированию не распространяются на документы, выданные уполномоченным органом Российской Федерации.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код