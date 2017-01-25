В соответствии с пунктом 1 статьи 150 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правительство Республики Казахстан утверждены:

1) перечень приоритетных видов деятельности специальных экономических зон;

2) перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон;

3) Правила включения приоритетных видов деятельности в перечень приоритетных видов деятельности специальных экономических зон и объектов строительства в перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон.

В частности, в перечни ПВД включаются приоритетные виды деятельности и (или) объекты строительства (далее - ПВД и (или) объекты), соответствующие целям создания специальных экономических зон, определенным в указах Президента Республики Казахстан о создании специальных экономических зон.

Также предложение о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД вносится в центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон (далее - уполномоченный орган), центральными или местными исполнительными органами, юридическими лицами, заинтересованными в включении ПВД и (или) объектов, с представлением обоснования, содержащего следующую информацию:

1) предполагаемый объем инвестиций;

2) предполагаемый объем производства;

3) предполагаемое количество рабочих мест;

4) расчеты условных потерь государственного бюджета.

В течение пяти рабочих дней со дня поступления предложения о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД уполномоченный орган в рамках своей компетенции рассматривает полноту материалов и обоснованность включения ПВД и (или) объектов в перечни ПВД.

В случае признания уполномоченным органом предложения о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД обоснованным, в течение срока, указанного в части второй настоящего пункта, предложение о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД направляется уполномоченным органом на рассмотрение заинтересованным государственным органам, органу управления специальной экономической зоны и Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан.

Общий срок рассмотрения предложения включения ПВД и (или) объектов в перечни ПВД уполномоченным органом, заинтересованными государственными органами, органом управления специальной экономической зоны и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан составляет двадцать рабочих дней со дня внесения такого предложения.

Заинтересованные государственные органы, орган управления специальной экономической зоны и Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан представляют свои заключения в уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня поступления предложения о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД к ним на рассмотрение.

По результатам рассмотрения заинтересованными государственными органами, органом управления специальной экономической зоны и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан предложения о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД уполномоченный орган отклоняет такое предложение в случаях:

1) нецелесообразности включения ПВД и (или) объектов в перечни ПВД;

2) несоответствия предложения о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД приоритетам государственной экономической политики;

3) недостоверности представленных материалов;

4) несоответствия предложения требованиям в области охраны окружающей среды;

5) необходимости защиты особо охраняемых природных территорий, жизни и здоровья людей, угрозы уничтожения и порчи объектов историко-культурного наследия и обеспечения национальной безопасности страны.

Отклонение предложения о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД не является препятствием для последующего обращения с предложением о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД.

При отсутствии оснований для отклонения предложения о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД уполномоченный орган разрабатывает в течение десяти рабочих дней соответствующий проект решения Правительства Республики Казахстан о включении ПВД и (или) объектов в перечни ПВД и вносит его в Правительство Республики Казахстан в соответствии с утвержденным законодательством Республики Казахстан порядком.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.