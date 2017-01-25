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Гигантский питон в Малайзии проглотил двух коз

25 января 2017, 14:31

Рептилия не могла самостоятельно сдвинуться с места.


Жители одной из деревень штата Паханг (Малайзия) обнаружили гигантского питона, который проглотил сразу двух коз местного фермера, пишет Лента.ру.

Видеозапись со змеей, длина которой около пяти метров, опубликовала Daily Mail 24 января.

Отмечается, что из-за тяжести переваривающихся животных рептилия не могла самостоятельно сдвинуться с места.


Видео: dailymail.co.uk
Фото: 100news.biz

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