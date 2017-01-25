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Toyota Yaris получил новый 1,5-литровый мотор

25 января 2017, 14:31

Новый двигатель выдает 111 л.с. и 136 Нм.


Компания Toyota продолжает раскрывать подробности об обновленном хетчбэке Yaris, который дебютирует этой весной в Женеве. Сегодня автопроизводитель рассекретил новый мотор для этой модели – 1,5-литровую бензиновую четверку из семейства экономичных агрегатов ESTEC (Economy with Superior Thermal Efficient Combustion).

Новый двигатель выдает 111 л.с. и 136 Нм. Он станет заменой для 1,33-литрового 99-сильного мотора, знакомого россиянам по седану Corolla. С новой четверкой «Ярис» станет динамичнее: время разгона с места до 100 км/ч сократится на 0,8 секунды – до 11 секунд. Несмотря на прибавку мощности, расход топлива уменьшится примерно на 12%. Производство агрегата, соответствующего стандарту Евро-6, налажено на заводе Toyota в Польше.

Ранее в этом месяце «Тойота» показала первые изображения заряженной версии обновленного Yaris. Трехдверный хот-хетч получит спортивный дизайн и неизвестный мотор мощностью свыше 210 л.с.

Текст: Александр Орехов
Фото: Toyota

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