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Глава государства осмотрел новое здание медицинской школы в Астане

25 января 2017, 14:37

Нурсултан Назарбаев также встретился с учащимися и педагогами школы.


Глава государства осмотрел новое здание медицинской школы, которое полностью отвечает современным требованиям профильного обучения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе беседы Президент Казахстана отметил, что в настоящее время мир находится на острие научного прогресса в области медицины и биологии.

- Уровень преподавания, оборудования новой медицинской школы можно сравнить с лучшими университетами мира. Поэтому я ожидаю от вас великих открытий. Ваши исследования, лабораторные возможности, научный потенциал преподавателей позволяют вам находить новые методы для лечения самых сложных болезней и продления жизни человека. Эта школа создана как основное базовое учебное заведение, которое будет вести за собой остальные университеты, - отметил Глава государства.

Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в XXI веке медицина и биология выступают на первый план наряду с информационными технологиями.

- Все науки взаимосвязаны и многие открытия происходят на их стыке. В этих стенах должна развиваться наука, и нам нужны разносторонние ученые, - сказал Президент Казахстана.

В завершение Глава государства поздравил всех с открытием нового здания учебного заведения и пожелал успехов в достижении поставленных целей.

Здание Школы медицины имеет 9 этажей, общей площадью 39 825 кв м., в котором расположены научные и учебные лаборатории, симуляционый центр, анатомическая лаборатория, лекционные залы и комнаты для групповых занятий, библиотека, столовая и офисные помещения.

Фото с сайта ssk-astana.kz

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