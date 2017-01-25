Глава государства осмотрел новое здание медицинской школы в Астане

Нурсултан Назарбаев также встретился с учащимися и педагогами школы.

Глава государства осмотрел новое здание медицинской школы, которое полностью отвечает современным требованиям профильного обучения, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.





В ходе беседы Президент Казахстана отметил, что в настоящее время мир находится на острие научного прогресса в области медицины и биологии.





- Уровень преподавания, оборудования новой медицинской школы можно сравнить с лучшими университетами мира. Поэтому я ожидаю от вас великих открытий. Ваши исследования, лабораторные возможности, научный потенциал преподавателей позволяют вам находить новые методы для лечения самых сложных болезней и продления жизни человека. Эта школа создана как основное базовое учебное заведение, которое будет вести за собой остальные университеты, - отметил Глава государства.





Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в XXI веке медицина и биология выступают на первый план наряду с информационными технологиями.





- Все науки взаимосвязаны и многие открытия происходят на их стыке. В этих стенах должна развиваться наука, и нам нужны разносторонние ученые, - сказал Президент Казахстана.





В завершение Глава государства поздравил всех с открытием нового здания учебного заведения и пожелал успехов в достижении поставленных целей.





Здание Школы медицины имеет 9 этажей, общей площадью 39 825 кв м., в котором расположены научные и учебные лаборатории, симуляционый центр, анатомическая лаборатория, лекционные залы и комнаты для групповых занятий, библиотека, столовая и офисные помещения.



