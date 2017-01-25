Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Карагандинской области отмечена прозрачность проведения госзакупок

25 января 2017, 14:39

Вся проводимая работа формирует положительный имидж государственного служащего и повышает авторитет государственной службы.


В Карагандинской области под председательством первого заместителя акима области Асылбека Дуйсебаева состоялось заседание коллегии управления государственных активов и закупок.

Акиматом области была проведена системная работа по повышению прозрачности проведения государственных закупок, также дополнительно были направлены предложения в правоохранительные и контролирующие органы с целью исключения человеческого фактора и возможности влияния всех сотрудников занимающихся государственными закупками на итоги конкурса, а также предложения по дальнейшему совершенствованию информационных технологий.

В ходе коллегии эксперты и Палата предпринимателей Карагандинской области отметили прозрачность и открытость государственных закупок, которые достигнуты благодаря внесенным изменениям в Закон «О государственных закупках» и с 1 января 2016 года полностью исключен человеческий фактор, вся конкурсная процедура автоматизирована.

Как подчеркнул Асылбек Дуйсебаев с уверенностью можно сделать вывод о полной прозрачности государственных закупок, проводимых на областном уровне, т.е. отсутствуют какие-либо проявления коррупции при осуществлении конкурсных процедур.

Вся проводимая работа формирует положительный имидж государственного служащего и повышает авторитет государственной службы.

Вместе с тем, как отметил первый заместитель акима области еще остаются вопросы, которые необходимо решить совместно с другими контролирующими органами. Это в первую очередь связано с этапами проектирования, приемки выполненных работ, а также сдачи в эксплуатацию объектов.










Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...