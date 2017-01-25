Во время эстафеты в Астане факел Универсиады ненадолго потух

После того, как факел вновь загорелся, спортсмены направились до пункта назначения – к акимату Астаны.

Огонь Универсиады-2017 потух на пару минут во время эстафеты в Астане. Огонь погас, когда олимпийский чемпион Данияр Елеусинов передал факел следующему спортсмену , сообщает , сообщает informburo.kz





Однако наши участники не растерялись и быстро решили эту проблему. После того, как факел вновь загорелся, спортсмены направились до пункта назначения – к акимату Астаны. Предположительно факел прибудет на место в 15.00.









Фото: informburo.kz







