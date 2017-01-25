Во время эстафеты в Астане факел Универсиады ненадолго потух
25 января 2017, 14:44
После того, как факел вновь загорелся, спортсмены направились до пункта назначения – к акимату Астаны.
Огонь Универсиады-2017 потух на пару минут во время эстафеты в Астане. Огонь погас, когда олимпийский чемпион Данияр Елеусинов передал факел следующему спортсмену, сообщает informburo.kz.
Однако наши участники не растерялись и быстро решили эту проблему. После того, как факел вновь загорелся, спортсмены направились до пункта назначения – к акимату Астаны. Предположительно факел прибудет на место в 15.00.
Напомним, что эстафета стартовала от Назарбаев университета, продолжилась до монумента "Байтерек". Зажег факел Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Фото: informburo.kz
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