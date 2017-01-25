Как распределяли призовые от победы «Astana Arlans» в третьем сезоне WSB

25 января 2017, 14:57

24 боксера-чемпиона WSB подали в суд на «Astana Arlans» .


В Есильском районном суде города Астаны рассматривается в настоящее время дело по иску к профессиональному клубу бокса «Astana Arlans», пишет Sports.kz.

Суть претензий заключается в том, что за победу в пятом сезоне Всемирной серии бокса WSB «Astana Arlans» были перечислены призовые в размере 400 тысяч долларов США от AIBA, однако до тренеров и боксеров они не дошли. После попыток решить вопрос цивилизованным путем, чемпионы обратились в суд.

Вчера на презентации «Astana Arlans» в Алматы исполнительный директор Президентского клуба «Астана» Аманбек Кульчиков пояснил, что данные деньги не были предназначены для премирования личного состава, и дальнейшую их судьбу решало руководство.

Sports.kz в связи с этим поинтересовался у экс-руководителя «арланов» Болата Манкенова, как распределялись призовые в клубе после победы «Astana Arlans» в третьем сезоне WSB.

— Часть суммы отдали Федерации (бокса), потому как брали там в долг для выступления команды, после этого менеджерский совет предложил свою схему премирования, тренерский совет также высказался о размере премиальных выплат, — все практически сразу раздали. У нас все получилось намного тише, — сказал Манкенов.

Фото с сайта WSB

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