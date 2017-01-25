В Мангистауской области госорганы пресекли несанкционированную забастовку нефтяников

Государственные органы пресекли незаконную забастовку нефтяников в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.





Как отмечается, предварительно была проведена работа по выяснению причин и исправлению ситуации, однако провокаторы хорошо справились со своей работой: обманутых людей было не убедить.





Голодовка ряда сотрудников ТОО «Oil Construction Company» началась в январе 2016 года. На этой неделе правоохранительные органы пресекли акцию протеста, задержав при этом главного зачинщика Амина Елеусинова. Он был доставлен в Астану для разбирательства.





Как стало известно, А. Елеусинов зарегистрировал профсоюз на «Oil Construction Company» , а в декабре 2015 года вошел в состав «Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана» (КНП РК).





При помощи руководителя КНП РК Людмилы Харьковой Елеусинов познакомился с рядом зарубежных организаций, работающих по аналогии с «Human Rights Watch», Всемирная федерация профсоюзов, Международная организация труда, Международная конфедерация профсоюзов. Он также принял участие в семинарах-тренингах, к организации которых, помимо МОТ, подключился германский фонд Фридриха Эберта, с которым в середине 2000-х активно сотрудничали многие оппозиционные силы постсоветского пространства, в том числе казахстанские, причем некоторые из них смогли добиться революций в своих республиках.





На семинарах особое внимание было уделено проведению забастовок, голодовок, акций гражданского неповиновения. Что было странно, учитывая, что «Oil Construction Company» полностью исполняла свои обязательства перед сотрудниками.





Между тем осенью Амин Елеусинов инициировал объединение профсоюзов сразу нескольких компаний - ТОО «Techno Trading Ltd», «Нефтестройсервис Лтд», «Эмир Ойл», «Мунайфилдсервис» и ОО «Независимый профсоюз «Актау». А с октября 2016 началась череда рабочих протестов, причем активисты этих протестов выдвигали очень жесткие требования, не выражали желания вести конструктивный диалог с менеджментом и властями, но при этом раздавали комментарии средствам массовой информации, проявившим к этой теме интерес. Стало ясно, Амину Елеусинову необходим именно социально-политический пиар на нарастающей волне протеста рабочих Мангистауской области, причем сами рабочие начали верить в необходимость не подчиняться и голодать в результате обработки своим профсоюзным начальником.





Стоит отметить, к концу 2016 года подошел срок перерегистрации КНП РК в органах юстиции. Об этом всем сторонам было известно заранее. Но его руководитель так и не успела подготовить необходимые документы. В январе 2017 года в с прописанными в законе алгоритмами действий организация была ликвидирована решением суда. Но это послужило лишь поводом для Амина Елеусинова поднять рабочих на очередную акцию протеста - на голодовку.





По мнению людей, в обычное время с утра до ночи занимающихся обслуживанием большой и сложной нефтегазовой техники, судебные действия по исполнению норм закона, совершенные в далеком Шымкенте, каким-то волшебным образом оказывают влияние на качество их работы, и, наверное, жизни. Отметим, что работники, да и сам Елеусинов, неоднократно получали разъяснения от государственных органов, прокуратуры и менеджмента компании разъяснения положений действующего законодательства и предупреждения о недопустимости их нарушения. Но все было тщетно.





А.Елеусинов получил конкретные инструкции и приступил к дискредитации власти. Его замысел понятен: раскачать ситуацию, подорвать стабильность среди рабочих, итак обозленных экономическим кризисом, вызванным падением цен, которые, кстати формируются на мировых площадках. Подмена понятий, неправильно расставленные акценты и громкие обещания – и все, рабочие готовы идти за Елеусиновым.





Цель - взбудоражить компанию, затем отрасль, затем область, а там и до уровня республики недалеко.



