Названы самые аварийные перекрестки Астаны

Рейтинг самых аварийных участков дорог и перекрестков Астаны составили страховщики из "Kompetenz", передает Zakon.kz





Лидером страшного рейтинга становится перекресток улицы Сакена Сейфуллина с улицей Шокана Валиханова. Это связано, прежде всего, с крайней загруженность перекрестка в связи с большим скоплением частного и общественного транспорта и пешеходов, пересекающих проезжую часть, по причине расположения вблизи нескольких рынков.Самой распространенной причиной на перекрестке является нарушение дистанции.





На втором месте аварийности находиться перекресток проспекта Сарыарка и проспекта Богенбай Батыра. На этом перекрестке причиной ДТП становиться не соблюдение правил дорожного движения пешеходами и игнорирование регулируемого пешеходного перехода.

Загруженность перекрестка связана с расположением поблизости Центра обслуживания населения.





Далее следует пересечение улицы Богенбай Батыра и проспекта Женис. Здесь основной причиной ДТП является нарушение правил обгона и маневрирования. Неблагоприятная аварийная обстановка складывается на проспектах Абая и Абылай-хан.





Средняя стоимость ремонта после ДТП в Астане составляет 198 367 тенге. Самой распространенной причиной ДТП является нарушение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков и ошибки при маневрировании.





Согласно данным специалистов больше всего ДТП в столице Казахстана происходило в пятницу. По сравнению со средним значением аварийность в этот день недели выше на 11-15%.





Самым опасным на дорогах является период с 17:30 до 20:00, а самое спокойное время - утром с 04:00 до 05:00. Объясняется это довольно просто, все спешат после довольно утомительного рабочего дня домой.





Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республик Казахстан всего в 2016 году на дорогах страны произошло 17 974 ДТП, в которых пострадало 25 779 человека, в т.ч. погибли 2 390, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень дорожно-транспортной аварийности снизился на 5%. Только за декабрь 2016 года по ст. 610 (нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях привлечено 13 809 лиц, с начала года 71 074, из них 65 059 лиц привлечены к штрафу в размере 1,4 млрд. тенге, 5 989 – лишены специального права на управление автотранспортным средством, к 26 лицам применен административный арест, 2 963 привлечены к дополнительной мере в виде лишения специального права.





В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной правовой статистике и специальных учетах» Комитетом по правовой статистике и специальным учетам учитываются лишь дорожно-транспортные происшествия, которые повлекли гибель или ранение людей.